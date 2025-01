Ildifforme.it - Da Gentiloni a Prodi, i centristi rilanciano l’alternativa: “Zitti troppo a lungo, la democrazia è partecipare”

Leggi su Ildifforme.it

Se a Milano Delrio nega la nascita di nuove correnti, descrivendo il movimento come una "sorgente di pensiero", a Orvieto l'incontro si apre proprio con le parole di Claudia Mancina, parte della presidenza di Libertà Eguale e della direzione del Pd: "Non intendiamo essere una corrente di partito, ma un luogo di raccolta e di discussione per tutti i riformisti"L'articolo Da, i: “, la” proviene da Il Difforme.