Lanazione.it - Carrarese coraggiosa a Pisa, Finotto la illude Canestrelli e Caracciolo ribaltano

Il soffertissimo successo per 2-1 contro laha permesso aldi rinforzare il proprio 2° posto nella classifica di Serie B a quota 46 punti, a -3 dalla capolista Sassuolo e allungando a +7 sullo Spezia 3°. Eppure, l'erroraccio diin avvio è emblematico: nonostante l'ampio divario, non sarà una passeggiata di salute. Gli uomini di Inzaghi, sventato il pericolo, iniziano a macinare ed è lo stesso ex Como, al 22', a sbloccare il risultato con un preciso colpo di testa che s'insacca sotto l'incrocio dei pali, imparabile per Bleve. Gli ospiti non accusano il colpo e reagiscono, con uno strepitoso Semper che mantiene il vantaggio dei suoi superandosi su, agevolato da un altro svarione, stavolta di. Bleve salva tutto su Moreo in chiusura di primo tempo, dando allal'agognata scossa in avvio di ripresa, che si concretizza con il meritato pareggio a firma di: il 32enne attaccante di Valdobbiadene, al quale era stata annullata una rete per fuorigioco pochi minuti prima, trova l'1-1 al 61' con un ottimo inserimento e un preciso diagonale che non lascia scampo a Semper.