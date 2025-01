Ilfattoquotidiano.it - Caltagirone, azionista di Generali, schiera i suoi quotidiani contro l’operazione con i francesi di Natixis

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Messaggero di Roma e Il Mattino di Napoli sono entrambidi proprietà dell’immobiliarista romano Francesco Gaetano. Oggi a pagine unificate” pubblicano entrambi in prima pagina un editoriale del direttore de Il Mattino Roberto Napoletano in cui si inveiscein fieri trae idi, finalizzata alla creazione di un polo di gestione del risparmio di dimensioni che permetta di contare qualcosa in Europa e non solo in Italia.Secondo Napoletano,è “un gestore dal passato chiacchierato” e il connubio con il primo assicuratore italiano metterebbe addirittura a rischio “la nostra sovranità finanziaria”, oltre che una fetta del risparmio degli italiani, per di più a loro insaputa. Da qui il titolo “L’obbligo di tutelare”.