Barriere anti-rumore | tutto tace | A quando l’avvio dei lavori?

"Adeiper le?". Se lo chiede il comitato del quartiere Serenella, popolosa frazione al di là della via Emilia, che aspetta il posizionamento delle protezioni fono-assorbenti lungo la ferrovia, per schermare le abitazioni dallegato al passaggio dei treni. L’intervento è in capo a Rfi. "L’allestimento dell’area di cere era stato annunciato a ottobre 2024, l’inizio deia gennaio 2025. Ad oggi, però,- osserva Antonio Mollica, presidente del comitato di zona -. Chiediamo al Comune di sollecitare l’apertura del cere e rendere noto il crono-programma dei". Nelle intenzioni, la barriera protettiva si estenderà per 1,2 chilometri dalla stazione ferroviaria di San Giuliano fino al parco di via Indipendenza, a Borgolombardo.