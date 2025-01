Gamberorosso.it - Avanza lo zebra striping tra i giovani. Cos'è il nuovo trend del beverage che sta conquistando la Gen Z

Prima c'era solo l'acqua alternata a un vino o a un whisky, ora al posto dell'acqua ci sono le nuove bevande no-low alcol. Siamo di fronte allo, una modalità di consumo delle nuove generazioni, che in un'unica occasione operano un continuo shift tra drink alcolici e non alcolici, per favorire una maggiore idratazione e consentire al fegato di assorbire meglio gli effetti dell'alcol, limitando l'insorgere di un'ubriacatura. Alla luce di un mercato sempre più ricco di etichette afferenti all'emergente segmento no-low, questa tendenza è considerata in forte crescita a livello mondiale. L'ultimo rapporto Distill, redatto da Diageo, multinazionale miliardaria del, la inserisce tra quelle che prenderanno maggiormente piede in questo 2025. Il battesimo del termine è incerto, probabilmente la matrice è britannica ed è databile tra 2023-2024.