Oasport.it - Australian Open 2025: Davidovich Fokina e la particolare statistica dei quinti set

Agliriparte la casistica delle statistiche “particolari” che si vedono in giro quando si tratta di ricavare dei dati di un certo livello per giocatori che vanno avanti nel torneo. In questo caso ci si concentra sullo spagnolo Alejandro.Recuperando due set di svantaggio prima al canadese Felix Auger-Aliassime e poi al ceco Jakub Mensik, l’iberico è diventato il nono giocatore dal 1990 e il 18° in assoluto a vincere due match consecutivi con questo tipo di rimonta, parlando ovviamente solo di livello Slam.Inè il primo a esserci riuscito in Australia dal 2005, quando ci riuscì Jean-René Lisnard, il quale al tempo giocava per la Francia (l’anno successivo avrebbe optato per il Principato di Monaco). L’ultimo della serie in assoluto era stato l’austriaco Sebastian Ofner al Roland Garros 2024.