Napolipiu.com - Atalanta-Napoli, Neres subisce fallo ma l’arbitro lo ammonisce

Leggi su Napolipiu.com

malo">Duranteha ammonito l’esterno brasiliano dopo un contatto con Bellanova, ma le immagini mostrano uno scenario completamente diverso.Nuovo caso arbitrale durante, match della 21° giornata di Serie A in corso al Gewiss Stadium.Andrea Colombo è finito nell’occhio del ciclone per una decisione controversa che ha penalizzato gli azzurri di Antonio Conte.Nel corso del primo tempo, Davideè stato ammonito dal direttore di gara per un presuntosu Bellanova. Le immagini, tuttavia, raccontano una storia completamente diversa: è stato l’esterno dell’a commettere “step on foot” (pestone) sul brasiliano del, che avrebbe dovuto beneficiare della punizione a favore.