Verso un nuovo capitolo nelle relazioni Cina-Giappone sotto l’ombra di Trump

In un momento di grande incertezza geopolitica, in attesa che alla Casa bianca sia insediata la nuova amministrazionee faccia i primi passi rispetto al suo approccio con alleati e avversari nel quadrante dell’Asia orientale,si stanno “annusando” e cercano un interlocutorio riavvimento.Ieri il primo ministro cinese Li Qiang ha incontrato a Pechino una delegazione dei partiti della coalizione di governo che sostiene il primo ministro nipponico Shigeru Ishiba, il Partito liberaldemocratico e la formazione d’ispirazione buddista Komeito, in un incontro dal profilo, per parte cinese, insolitamente alto per un appuntamento interpartitico.Li – che è anche membro del Comitato permanente del Politburo del Comitato centrale del Partito comunista cinese, il sancta sanctorum del potere cinese – halineato che letrasi trovano “in una fase cruciale di miglioramento e sviluppo”.