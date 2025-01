Torna Partenoplay il Festival del Gioco di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

, uno dei più grandi eventi di “Una Città” per Giocare”, il progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e sostegno alla genitorialità, giunto alla sua 6° edizione.non è solo un evento dedicato al, ma rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo ludico nella crescita e nello sviluppo personale. L’evento è stato concepito per ribadire come ilsia un elemento cruciale in tutte le fasi della vita, contribuendo non solo al divertimento, ma anche allo sviluppo delle competenze sociali, cognitive ed emotive. Ildel, che si svolgerà il 25 e 26 gennaio, prevede un programma intenso di giochi e laboratori pensati per coinvolgere i partecipanti in un’attività libera, attiva, stimolante, condivisa ed inclusiva.