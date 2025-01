Inter-news.it - Taremi un flop, problema in attacco per l’Inter: rievocato Dzeko – TS

Mehdinon sta convincendo in questa sua prima stagione al. Dietro i due titolari, c’è praticamente il vuoto. E Tuttosport rievoca Edinha uncon le riserve, tema già affrontato dal Corriere dello Sport, e soprattutto, scrive Tuttosport, con quelle riguardanti l’. E in effetti, il quotidiano torinese non ha tutti i torti. Dietro la coppia titolare, Marcus Thuram e Lautaro Martinez, c’è praticamente il vuoto, il nulla. Basti pensare che tra Mehdi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa, è arrivato appena un gol in campionato. Messo a referto, stranamente, dal Tucu, esubero nerazzurro, e in scadenza il 30 giugno (nello 0-5 di Verona). Siache Arnautovic hanno sì segnato ma non in Serie A: per entrambi due sole marcature. L’iraniano ha timbrato in Champions League e in Supercoppa italiana; mentre l’austriaco lo ha fatto in Champions e in Coppa Italia.