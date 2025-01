Leggi su Sportface.it

Ladi Jannikha indicatoJohnper il ‘’ che ha coinvolto il tennista italiano. Nei giorni passati, sembrava dovesse essere Jeffrey Benz a ricoprire questo ruolo, ma il team difensivo del numero uno al mondo avrebbe scelto Tsyon,riporta Sky Sport., 81 anni, è ritenuto uno dei massimi esperti della giurisprudenza inglese e in passato ha ricoperto il ruolo di giudice della Corte Suprema inglese tra il 2010 e il 2012.Jannikhits a return during the men’s singles first round match between Jannikof Italy and at Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia on January 13, 2025. Photo by Ma Ping/Xinhua/ABACAPRESS.COMLa carriera diha avuto una carriera di massimo prestigio oltre all’incarico di giudice della Corte Suprema: è stato giudice di Corte d’Appello di Inghilterra e Galles dal 2001, Presidente della Corte d’Appello e consulente del Dipartimento Cultura, Media e Sport del governo del Regno Unito.