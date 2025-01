Pensa di avere l’influenza invece è incinta | Ha partorito in casa una bimba

Leggi su Open.online

Giacomo Paoli, pizzaiolo di 43 anni che abita a Badia Pozzeveri, frazione del comune lucchese di Altopascio, qualche giorno fa è uscito diall’alba per comprare delle medicine per la moglie Valentina Mecchi contro vomito e diarrea. «È un malanno stagionale, vedrai passa presto, mi hanno rassicurato in farmacia. Il tempo di rientrare ae la mia compagna mi ha detto: non è un virus, sto per partorire», racconta al Corriere Fiorentino. Paoli è diventato papà da poco più di 24 ore di una bambina di 3,350 kg e 51 cm di lunghezza che si chiama Michela. Mamma esono ricoverate in ospedale a Lucca dopo il parto avvenuto in.Gonfiore di pancia«Qualche mese fa la mia compagna ha iniziato ad accusare gonfiore di pancia. Consultando il medico, è stata ipotizzata una possibile allergia al glutine, visto che il sintomo si manifestava soprattutto dopo che Valentina aveva mangiato prodotti come pane e pasta.