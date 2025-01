Sport.quotidiano.net - Nonostante la classifica reciti altro, Giuliodori sta con i piedi a terra: "Dobbiamo guardare sempre dietro e continuare a fare punti». Castelfidardo, testa a Teramo: "Sempre per la salvezza»

Terzo risultato utile di fila, settenelle ultime tre partite, ma mister Marcosi guarda. Laracconta che quella di domenica aè quasi una sfida con vista playoff, ma "per noi sarà uno scontro. Fa piacere in questo momento stare dalla parte sinistra della, ma" tiene a precisare, anche se in campo e nei risultati ilè in un gran momento di forma. Un po’ meno in infermeria e non solo. Per un Osama che si è tolto il gesso al polso e ha iniziato la riabilitazione, un Angeletti che oggi si sottoporrà a una visita più dettagliata e forse a una risonanza per una brutta distorsione alla caviglia subita una settimana fa in allenamento. Dopodomani l’attaccante filottranese non ci sarà sicuramente, al pari di Imbriola squalificato per una giornata, Vecchio è ancora in attesa dello sblocco del tesseramento e Guella, quest’ultimo ancora in Francia, al ritorno dovrà comunque restare fermo dopo il malore accusato in allenamento a dicembre.