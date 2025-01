Lapresse.it - Nomine Trump, ecco la squadra di governo del presidente Usa

Leggi su Lapresse.it

Donaldha scelto di affidare i posti chiave del suoa coloro che sono stati fra i suoi più forti sostenitori durante la campagna elettorale. Tra le figure principali e più conosciute Robert F. Kennedy Jr. alla guida del dipartimento della Salute e dei Servizi umani, il senatore della Florida Marco Rubio come segretario di Stato, l’ex rappresentante democratica alla Camera Tulsi Gabbard direttrice della National Intelligence, l’ex procuratrice generale della Florida Pam Bondi segretaria alla Giustizia e l’anchorman di Fox News Pete Hegseth come segretario alla Difesa. Nonché il patron di Tesla, X e SpaceX, Elon Musk, al ‘Doge‘, Dipartimento per l’efficienza governativa, con il miliardario del settore biotech Vivek Ramaswamy., tutti i ministriSEGRETARIO DI STATO: MARCO RUBIORubio, 53 anni, è un noto falco nei confronti della Cina, di Cuba e dell’Iran.