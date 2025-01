Dilei.it - Melania Trump rifiuta l’invito di Jill Biden: la tradizione infranta alla Casa Bianca

Leggi su Dilei.it

Un rifiuto che ha fatto scalpore.tradizionale del tètra le first ladies in carica e quelle entranti, un momento di cortesia e passaggio di testimone, è stato ignorato da, attuale first lady, aveva esteso il consueto invito apoco dopo l’elezione di Joepresidenza, ma la moglie di Donaldha declinato. Un gesto che rompe unaradicata nella politica americana e che ha acceso un dibattito, soprattutto considerando il contesto che circonda questo rifiuto.diCome raccontato dal Washington Post,aveva cercato di mantenere vive le buone maniere istituzionali inviando un invito ufficiale per un incontro, come da prassi consolidata.Questo momento rappresenta non solo un simbolo di continuità, ma anche un’occasione per le due donne di scambiarsi consigli e creare un legame personale.