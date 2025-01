Lanazione.it - Maxi retata ai Cavalieri. Diciotto condanne

di pochi mesi e alcune assoluzioni. Dopo quasi 7 anni, si è concluso il processo per laanti droga nel cuore di Pisa a fine 2018. Erano 25 le persone rinviate a giudizio, poche hanno scelto un rito alternativo. All’epoca la polizia di Stato passò al setaccio i quartieri più caldi della città, in particolare quelli del centro. Tantissimi gli avvocati in campo (tra cui Sara Baldini, Roberto Nocent, Iole Bonacci, Gabriele Dell’Unto, Alessandra Natale, Maria Paola Nobili, Andrea Fulceri, Mariella Giannessi, Laura Primavori, Brunella Crecchi, Stefania Ceccarelli, Antonio Urbani) che hanno difeso gli imputati accusati di spaccio, sono tutti di origine straniera: principalmente magrebini, gambiani e senegalesi. All’inizio erano stati arrestati in 23, quasi tutti liberati dopo pochi giorni.