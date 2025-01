Thesocialpost.it - Maltempo a Caltanissetta: crolla un fabbricato, boato spaventoso

Continua l’emergenzain Italia, con tante regioni che stanno vivendo ore complicate a causa delle violenti piogge. Soprattutto in Sicilia, dove undi un piano èto a causa delin via Niscemi a. Leggi anche: Esonda il fiume, emergenzain Italia: strade invase dall’acquaSul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e 118. A quanto pare lo stabile era disabitato ma in questo momento è in corso un sopralluogo per capire se qualcuno possa essere rimasto sotto le macerie. Pare comunque che non ci siano feriti. A contattare i vigili del fuoco sono stati i residenti del luogo che hanno sentito un. Al momento la strada è chiusa al traffico veicolare. L'articolounproviene da The Social Post.