Madre ritrova in Veneto il figlio scomparso 20 anni fa a Rimini ma lui non vuole tornare a casa | Sto bene per strada

Era il 2003 quando Stefano Zini, allora trentenne, scomparve dasenza lasciare traccia. Per vent’la sua famiglia non ha avuto sue notizie. Fino all’inizio di gennaio, quando un controllo documenti della Polizia locale di Conegliano, nell’alto Trevigiano, ha svelato la sua identità. Stefano, oggi cinquantenne, non ha una fissa dimora, e non è intenzionato ad averne una. «Questa è la mia vita ormai», ha risposto alla. Una scelta che la signora Maria, 87enne, ha dovuto accettare con l’amarezza di chi sa di non poter riportare ildopo una separazione durata vent’.La denuncia della scomparsaQuando i due si sono rivisti, l’uomo ha fatto fatica a riconoscere la, tanto era il tempo trascorso dall’ultima volta che si erano guardati negli occhi. La signora Maria non ha mai smesso di cercare Stefano, ma solo nel 2022 aveva presentato la denuncia di scomparsa alle autorità, corredandola con alcune foto che il tempo ha reso poco aderenti all’attuale aspetto dell’uomo.