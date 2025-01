Udine20.it - Lorenzo Jovanotti al No Borders Music Festival per un concerto riservato a 5000 ciclisti. 26 luglio

Il prossimo 26sarà protagonista di un evento straordinario: ununico nel suo genere al No, che celebra il suo trentesimo anniversario nella location senza precedenti dei Laghi di Fusine, a Tarvisio (UD), al confine tra Italia, Austria e Slovenia.La particolarità di questa data? Alla chiusura del tour dei PalaJova, sarà il primoesclusivamente a. Come tutti i concerti del Nol’appuntamento è fissato alle ore 14 e, per questa occasione, il pubblico potrà raggiungere la location solo in bicicletta, scegliendo tra itinerari semplici, intermedi o articolati, proposti dagli organizzatori. Nessun accesso sarà consentito ad auto, moto o pedoni, rendendo questo evento un’occasione per trascorrere una giornata unica.