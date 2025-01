Lanazione.it - La T Gema si è presa il ruolo di anti-Roseto

Leggi su Lanazione.it

Che il vento nella città delle terme sia davvero cambiato? Di sicuro è cambiato in casa La T Tecnica, che da fine novembre mene un ruolino di marcia praticamente perfetto: la truppa allenata da coach Marco Del Re ha compiuto quello step di crescita che l’ha portata ad essere la prima forza del campionato delle terrestri, ovvero quello che contempla tutte le formazioni del girone B di Serie B Nazionale eccetto la Liofilchem, capolista indiscussa e prossima avversaria dei leoni termali. Il sontuoso mercato estivo, fatto di cospicui investimenti per gli uomini giusti, ha portato in dote giocatori di caratura superiore come Chiarini, Toscano, D’Alessandro, tutti elementi che oltre alla classe hanno anche l’esperienza per competere ai massimi livelli e che nei momenti clou delle partite sanno cosa serve per vincere.