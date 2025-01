Iodonna.it - La commedia segna il ritorno alla recitazione dell'attrice americana dopo la lunga pausa per dedicarsi alla famiglia

Leggi su Iodonna.it

Disponibile da oggi su Netflix, Back in Action è un film il cui titolo descrive bene anche ildi Cameron Diaz (qui in coppia con Jamie Foxx, unae ragioni se non la principale per cui accettò di tornare al cinema. La storia è quella di due ex spiea CIA costretteanni a tornare al vecchio mestiere, ma il film, misto di action e comedy purtroppo non convince del tutto. Resta tuttavia il piacere di ritrovare un’in grande forma che si spera continui a lavorare come un tempo. Cameron Diaz, lontana dai set: «Del mio aspetto non mi importa, non mi lavo neanche la faccia» X Leggi anche › Cameron Diaz: «Sono stata usata come corrierea droga» Back in Action, la trama del film Netflix con Cameron Diaz e Jamie FoxxMatt (Foxx) e Emily (Diaz) sono una coppia felicemente sposata da tanti anni.