Ilrestodelcarlino.it - In fumo i risparmi di un pensionato. Banca condannata a risarcirlo

Ha dovuto aspettare più di dieci anni, ma alla fine è riuscito a riavere i 25mila euro persi con i bond argentini. Protagonista della vicenda un ex fioraio in pensione di Monte San Giusto. Nel 1996 e nel 1998, l’uomo aveva investito i suoi, 50 milioni di lire, sui tango bond che gli erano stati proposti dallaPopolare di Ancona. Ma con il crac del paese sudamericano, nel 2001, l’investimento era andato del tutto in. Dopo vari tentativi di recuperare le sue somme, il sangiustese aveva fatto causa alla, assistito dall’avvocato Francesca Ippoliti. In primo grado, il tribunale di Macerata gli aveva dato ragione rilevando che l’istitutonon avesse tenuto conto della propensione al rischio dell’investitore e non lo avesse informato sulle carattetistiche di quei prodotti.