Giorno della Memoria, musica e ricordi al Tirinnanzi

Sono ben quattro le iniziative organizzate in città per celebrare ilil 27 gennaio. Si comincia domenica alle 16 al Teatrocon il concerto organizzato dall’amministrazione comunale e da Anpi Legnano con la partecipazione degli artisti del Corosezione Anpi del Teatro alla Scala. In questa occasione otto voci saranno accompagnate al pianoforte in un programma di brani che spazierà da Haendel a Mozart, da Rossini a Verdi e da Bellini a Ravel. Il concerto sarà introdotto dal sindaco Lorenzo Radice e dal presidente Anpi Legnano Primo Minelli (nella foto) e l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Ancora al Teatro, martedì 21 gennaio, dalle 9 a mezzo, si terrà invece l’evento di restituzione del pellegrinaggio nei campi di concentramento del 2024.