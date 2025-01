Ilveggente.it - Esordio con la Ferrari a rischio: annuncio devastante

l’con la: il retroscena clamoroso che svela come sono andate le cose. Una situazione davvero incredibileSiamo tutti in attesa di vedere Lewis Hamilton con la tuta di colore rosso della. Manca poco, ormai, affinché quello che fino allo scorso anno sembrava un sogno diventi realtà. Il pilota inglese, per le prossime due stagioni, siederà dentro la Rossa di Maranello al fianco di Leclerc. Insomma, ci siamo.con la(Lapresse) – Ilveggente.itA salutare, come sappiamo tutti, è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo, adesso alla Williams, ha iniziato una nuova fase della sua carriera. E lo scorso anno, come sappiamo, ha saltato il Gran Premio di Gedda per un’improvvisa operazione all’appendicite che lo ha messo ko in quel weekend.