Eccellenza / Il programma e gli arbitri della 18^ giornata

Leggi su .com

Maceratese in casa con l’Atletico Mariner. I Portuali provano a ripartire dopo il recupero storto con la Sangiustese ospitando l’Urbino. Chiesanuova-Matelica e K Sport-Urbania da tenere sotto stretta osservazione. Sangiustese sul treno playoff attesa a MonturanoVallesina, 17 gennaio 2024 – Pagina diciotto del libro di2024-2025. La terza di ritorno nel massimo campionato regionale in arrivo domenica sa di possibile sliding doors. La capolista Maceratese deve potenziare il trend interno per creare quel parallelismo (potenzialmente perfetto unito a quello esterno visto sin qui) utile a continuare il proprio cammino al rialzo. All’Helvia Recina arriva l’Atletico Mariner. K Sport e Chiesanuova vedono biancorosso: tra le mura amiche arrivano Urbania e Matelica per due sfide che si preannunciano allettanti a dir poco.