Dragon Age: The Veilguard, la director pare stia lasciando BioWare dopo 18 anni in EA

che Corinne Busche, ladiAge: Theper lasciareed EAuna lunga carriera durata 18. La notizia è stata inizialmente divulgata dal giornalista Jeff Grubb, trovando conferma anche in fonti come Eurogamer.Nonostante alcune speculazioni iniziali, è stato chiarito che il teamEdmonton non è a rischio chiusura né sono previsti ulteriori licenziamenti. Busche ha iniziato il suo percorso come environment artist, passando a ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare gamenel 2022.Oltre al recenteAge: The, ha contribuito a celebri titoli come The Sims 3 e The Sims 4. Il suo contributo a Theha portato a un capitolo che espande l’universo di Thedas con nuovi personaggi ed ambientazioni.Ricordiamo che Theè stato pubblicato nel 2024, immergendo i giocatori in un’avventura dove Rook, il protagonista del titolo, è chiamato a difendere il mondo da due antichi dèi che minacciano di distruggerlo.