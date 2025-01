Quotidiano.net - Crescita del mercato dell'Intelligenza artificiale in Italia: 674 milioni nel 2023

Ilinconferma una dinamica di forte, con un valore consolidato neldi 674di euro, registrando un aumento del 55% rispetto al 2022. Le previsioni per il 2024 sono altrettanto positive, con una stima didel 34,8% che porterà ila toccare i 909e 1,802 miliardi nel 2027. È quanto emerge dal report 'Il'IA in' pubblicato da Anitec-Assinform, l'associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende'Ict in. Il report, realizzato dal Gdl '' di Anitec-Assinform, con il supporto di NetConsulting cube e Infocamere, evidenzia comunque "profonde disomogeneità strutturali. Come riporta l'Istat, le grandi imprese mostrano un tasso di adozione del 24,1%, mentre le Pmi si fermano a un modesto 4,7%".