Chiude chi non riesce a reggersi sul mercato

Il Partito Repubblicano cesenate, storica presenza cittadina, mantiene sul territorio una nutrita rete di circoli sedi di partito che in vari casi svolgono attività di mescita e somministrazione, retaggio di un’ antica presenza sul territorio che si è prolungata nel tempo sia pur in contesti mutati di approccio alla politica. "Tra i circoli più importanti nel territorio cittadino - spiega il segretario di consociazione Romano Fabbri - c’è Parco Martorano Endas, divenuto quello principale cittadino, in cui si svolgono le iniziative principali, al quale si uniscono quelli di San Giorgio, Provezza, Torre del Moro, San Carlo, Gattolino, Capannaguzzo, Ronta, Borello, Sant’Andrea in Bagnolo, Sant’Egidio, Ponte Abbadesse, San Martino in Fiume, Formignano e Carpineta e Villa Chiaviche. Se ci estendiamo fuori dalla città nel territorio comprensoriale, ne sono presenti diversi altri comeSaraceno, Borella, Bagnarola, Cesenatico, Cannucceto tanto per citarne alcuni, che testimoniano ancora oggi una fitta presenza".