Bayern Monaco-Inter 0-2 23 novembre 1988

Leggi su Ilnerazzurro.it

Quando si dice, la mente dei tifosi nerazzurri corre, inevitabilmente, a quel 22 maggio 2010, giorno della notte di Madrid. L’sale sul tetto d’Europa, Mourinho piange, abbracciato da Moratti, e Zanetti alza, dopo 45 anni, la coppa appena conquistata. Il ricordo dei tifosi più attempati, però, corre anche verso un’ altra partita, un po’ meno felice, per via dell’ epilogo, ma sicuramente avvincente. Correva l’ anno, era il 23e l’si giocava l’ andata degli ottavi di Coppa Uefa.All’ OlympiaStadion di, con la neve a bordo campo, i ragazzi di Trapattoni, futuri vincitori dello “scudetto dei record”, danno vita ad una prestazione eroica. Lo stadio è gremito, e lo spettacolo delle tifoserie fa da cornice ad un grande classico del calcio europeo. La gara si apre subito con l’in avanti ed è subito sui piedi di Aldo Serena la possibilità di portare in vantaggio i nerazzurri, ma Aumann, attento, gli nega la gioia del goal.