Quifinanza.it - Bankitalia avverte sugli effetti dei dazi Usa per le aziende, mentre “la crescita stenta”

attesta la timidaeconomica dell’Italia, in linea con il resto dell’Eurozona, e pone l’accento sull’impatto deiUsa in arrivo. Nell’ultimo bollettino economico trimestrale di Palazzo Koch vengono confermati i dati sul Pil diffusi a dicembre, con un +0,5% nel 2024 e un prodotto interno lordo fragile anche nel quarto trimestre dello scorso anno. Il procedere a rilento è dovuto soprattutto alla debolezza sia della manifattura, sia dei servizi, e a un nuovo calo dei consumi. Ma il quadro rischia di essere aggravato dai contraccolpi sulleesportatrici italiane delle politiche protezionistiche degli Stati Uniti a guida Trump.I numeri disullaAll’interno del bollettino la Banca d’Italia ha sottolineato più volte l’attuale debolezza dell’attività economia nel nostro Paese, così come nel resto dei Paesi dell’area Euro.