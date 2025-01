Ilfoglio.it - Alcol e guida: come calcolare il tasso alcolemico e i fattori che influenzano l'assorbimento

In genere, non esiste una risposta univoca, perché l’emia di una persona dipende da moltissimi. Possiamo, in prima approssimazione, assumere che la persona sia proprio una “persona media”, cioè con le caratteristiche della media della popolazione, e che quindi tutti questivariabili esercitino un’azione pari alla loro azione media. In queste condizioni, possiamo utilizzare qualche semplice co per capirestimare il valore diemia che raggiungeremo dopo aver bevuto. Supponiamo che un uomo di 70 kg beva una birra media da 400 ml con una gradazioneica del 6%. Per care i grammi di alcool ingeriti, si moltiplica il volume della birra per la gradazioneica: 400 ml × 0,06 = 24 ml di alcool puro. Convertendo questo valore in grammi, si moltiplica per la densità dell’alcool (0,79 g/ml), ottenendo 24 ml × 0,79 = 18,96 grammi di alcool.