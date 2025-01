Oasport.it - Startlist superG Wengen 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Venerdì 17 gennaio (ore 12.30) andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Inizia il lungo fine settimana sulle nevi svizzere: si preannuncia grande spettacolo sulla mitica pista Lauberhorn con una gara che farà da antipasto all’attesissima discesa libera di sabato. Proseguono le grandi Classiche nelle località più iconiche della velocità, l’evento in terra elvetica precederà il weekend di Kitzbuehel.L’Italia spera in un risultato di lusso e si aggrappa ai propri interpreti di punta: Mattia Casse è in forma eccellente, ha vinto ilin Val Gardena e ha sfiorato il podio a Bormio; Dominik Paris ha bisogno di una scossa dopo un avvio di stagione poco brillante in termini agonistici. Tra i grandi favoriti della vigilia spiccano i padroni di casa Marco Odermatt e Stefan Rogentin e l’austriaco Vincent Kriechmayr, attenzione anche al norvegese Fredrik Moeller, al francese Nils Allegre, al canadese Jeffrey Read.