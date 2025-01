Iltempo.it - Sardone contro il "razzismo al contrario" della sinistra: "Dramma delle violenze"

Leggi su Iltempo.it

L'aggressione collettiva all'esternodiscoteca Alcatraz di Milano ai danni di una studentessa di 19 anni "rilancia ilsessuali in città". A dirlo in una nota è stata l'eurodeputataLega Silvia, che così ha commentato l'emergenza sicurezza e quello che ha definito "l'ennesimo gravissimo episodio" nel capoluogoLombardia dopo le molestie collettive di piazza a Capodanno. La ragazza è stata accerchiata e violentata. La security del locale, poi, l'ha salvata, allertando il 112 e intervenendo per far arrestare uno degli uomini, un 36enne egiziano, Hassan Mansour Hassan Mohamed, residente nella bergamasca. Ora le forze dell'ordine sono alla ricerca di una decina di uomini, in apparenza tutti nordafricani e di diverse età.ha messo nel mirino il sindaco Beppe Sala, che "di fronte a questa emergenza risponde minimizzando i fatti, dicendo che bisogna ragionare".