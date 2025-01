Quotidiano.net - Salcef Group sigla accordo per sviluppare infrastrutture ferroviarie in Egitto

, azienda che "progetta, sviluppa e produce soluzioni per la mobilità sostenibile", hato un"per la costituzione di una società di diritto egiziano a capitale pubblico/privato che si occuperà dilein, in Africa e in tutta l'area mediorientale" (Mo). Lo annuncia un comunicato diffuso al Cairo. "Oltre alla controllata, l'azionariato comprende anche Egyptian National Railways (Enr), operatore ferroviario pubblico egiziano che opera lungo gli oltre 5.000 km di linea del paese", viene aggiunto., controllato dalla famiglia Salciccia opera indal 2011 e "ha svolto con successo numerosi progetti come il rinnovamento di oltre 340 km di binario sulla linea Cairo - Aswan e Cairo - Alessandria, tra le più importanti del paese", ricorda la nota.