Lapresse.it - Roma, scontri a corteo per Ramy: 39 i denunciati, anche due minori

Leggi su Lapresse.it

Salgono a 39 le persone denunciate aper glitra manifestanti e forze dell’ordine sabato sera nel quartiere San Lorenzo in occasione di unnon autorizzato in memoria diElgaml, il ragazzo di 19 anni morto a Milano il 24 novembre scorso durante un inseguimento con i Carabinieri mentre era in sella a uno scooter guidato dall’amico 22enne Fares Bouzidi. Altri 9 indagati si sono infatti aggiunti ai 30 giànei giorni scorsi dalla Digos della questura di: ieri, mercoledì, i carabinieri del nucleo informativo del comando provinciale dihanno depositato un’altra informativa di reato in procura a, identificando altre persone che avrebbero preso parte ai disordini. Tra idueL’analisi del materiale video, esaminato dagli agenti della Digos, ha permesso di ipotizzare e di rimettere al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, a carico di 39 manifestanti (2 dei quali), i reati di manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e getto pericoloso di cose, in concorso e con le modalità aggravate.