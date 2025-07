Brembo nel mondo mountain bike | il team Specialized Gravity in visita all’azienda

Una delegazione del team Specialized Gravity, insieme ai riders Loic Bruni e Finn Iles, ha fatto visita nella giornata di martedì 15 luglio al Global Headquarter di Brembo a Curno. Si tratta di una novitĂ importante per l’azienda, leader di mercato nella produzione di impianti frenanti e di soluzioni all’avanguardia per auto e moto stradali e su pista, che con questa partnership entra a far parte delle competizioni per mountain bike. Piloti e team hanno potuto scoprire dal vivo l’azienda, attraverso un percorso guidato tra la mostra “The Art of Braking”, l’area testingprove strada e lo stabilimento Racing in cui vengono prodotti gli impianti frenanti per moto e auto da competizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

