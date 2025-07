Forza Italia in tour nei territori | si parte dalla Valle del Sele

Tempo di lettura: < 1 minuto Forza Italia torna a incontrare i territori irpini con un nuovo appuntamento questa volta nella Valle del Sele in programma per venerdì 18 luglio, alle ore 18:00. L’evento si terrà a Calabritto, in Piazza Matteotti, con la partecipazione di rappresentanti di spicco del partito, a testimonianza dell’attenzione verso le problematiche e le prospettive di sviluppo di questo importante territorio della provincia di Avellino. All’evento saranno presenti: – Michela Colucci, Segretaria provinciale Forza Italia Giovani. – On. Livio Petitto, Consigliere regionale. – On. Angelo Antonio D’Agostino, Segretario provinciale Forza Italia Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

