Roma Primavera, il Monza si avvicina: Falsini riabbraccia Misitano

Anche il campionatocontinua e lasi prepara ad affrontare una delle sfide più delicate di questo gennaio e del girone di ritorno. Nel corso della 20ª giornata, la squadra didovrà affrontare ile lo farà a partire dalle ore 13:00 del 18 gennaio. Sfida importantissima per la squadra giallorossa che dovrà provare a mantenere il distacco dal Sassuolo che invece affronterà il Genoa poco più tardi. La partita contro ilpotrebbe essere anche psicologicamente difficile da affrontare per lache, proprio nel girone di andata, si è vista mettere k.o. dai brianzoli con il risultato di 5-0. Il periodo era diverso: la squadra giallorossa in quel momento affrontava un momento di crisi, dovuta alla scarsa continuità dei risultati. Ora però le motivazioni sono nettamente diverse da quelle di ottobre, ragion per cui i ragazzi divedono in questa sfida un’occasione di riscatto.