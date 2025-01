Romadailynews.it - Roma: albergo diffuso abusivo scoperto a Termini, questura dispone chiusura

Tre diverse strutture alloggiative un unico grande. Lo hannodurante controlli della polizia in zona. L’escamotage, non nuovo e ben conosciuto dagli investigatori della Polizia di Stato, tra quelle strutture che, per loro natura, sono frequentate dai pellegrini che giungono nella Capitale per l’anno giubilare.Nei giorni scorsi, gli agenti della divisione amministrativa delladi, hannoche tre strutture – due affittacamere ed una casa vacanze- erano di fatto accorpate in un unicoper il quale il titolare non aveva alcuna autorizzazione. Tale condizione facilita di fatto le situazioni di clandestinita’ creando, in concreto, un rilevante problema di sicurezza pubblica.Valutazione, quest’ultima, alla base del decreto emesso dal Questore di, con cui ha imposto all’esercente dell’la cessazione immediata dell’attivita’ e la sospensione per 10 giorni delle singole strutture ricettive.