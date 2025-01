Oasport.it - Pietro Arese dopo i trionfi, l’incertezza per la stagione indoor

Leggi su Oasport.it

Per l’appuntamento di Sprint2u ospitePer il 25enne mezzofondista piemontese, che da oltre 6 anni vive e si allena V, un 2024 straordinario in cui ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Roma sui 1500 metri, specialità che l’ha visto anche finalista olimpico a Parigi con il secondo dei suoi record italiani all’aperto,che a maggio aveva cancellato dall’elenco dei primati il mitico Gennaro Di Napoli. Per il 2025,la fine del 2024 che l’ha pure visto conquistare l’oro con la staffetta mista agli Eurocross in Turchia, nuove grande sfide, che avrebbero potuto iniziare già dalla fine di gennaio con un paio di meeting molto prestigiosi negli Stati Uniti, ma una leggera ma fastidiosa tendinopatia ha un po’ frenato la sua preparazione, per cui ha rinunciato e adesso la sua partecipazione alle prossime manifestazioni internazionali al coperto è in forse.