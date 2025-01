Ilfattoquotidiano.it - Neil Gaiman accusato ancora di violenza sessuale, otto donne accusano lo scrittore britannico. Gli avvocati respingono le accuse: “Incontri consensuali”

Lo, sceneggiatore e fumettista, 64 anni ha negato tutte lemosse contro di lui dopo chelo hanno tirato in ballo per, in un articolo del New York Magazine. Nella dichiarazione completa pubblicata martedì scorso sul suo sito web,ha detto di essersi astenuto dal parlare pubblicamente delle“per rispetto delle persone che stavano condividendo le loro storie e per il desiderio di non attiraredi più l’attenzione su un sacco di disinformazione. Ora ho raggiunto il punto in cui sento di dover dire qualcosa”.Pur riconoscendo che “ci sono momenti che riconosco a metà e momenti che non riconosco affatto” nell’articolo del New York Magazine, l’autore di romanzi come “Buona Apocalisse a tutti!”, “Nessun dove” e “Stardust” ha negato di aver commesso violenze sessuali, scrivendo: “Sono lontano dall’essere una persona perfetta, ma non ho mai praticato attivitànon consensuale con nessuno.