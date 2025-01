Napoli funerale con carro d’epoca trainato da cavalli per la 15enne Martina Boccia

Leggi su Dayitalianews.com

Un addio in grande stile quello che i residenti dei Quartieri Spagnoli hanno voluto dedicare a, ragazza di appena 15 anni che si è spenta probabilmente a causa di una malattia fulminante. Una folla di circa 300 persone ha seguito il feretro dellacustodito in unfunebreda seineri bardati con tanto di pennacchi bianchi. Durante il passaggio delfunebre, partito vicino al Palazzo Reale, sono stati sparati anche fuochi d’artificio.Ilin pompa magna diIl gran trambusto e l’utilizzo di un mezzo quanto meno inusuale per unhanno attirato l’attenzione di residenti e turisti che, convinti che si stesse girando un film, hanno registrato le scene con i loro telefonini. Alla fine della cerimonia col feretro bianco, trasferito dallazza all’auto dell’agenzia funebre, sono stati liberati centinaia di palloncini bianchi e dalla folla si è levato un forte e commosso applauso.