Ilrestodelcarlino.it - Moda in crisi, appello Cna: "Più cassa integrazione"

In uno dei momenti storici più delicati per il settore, le piccole e medie imprese del territorio devono poter contare su un aiuto concreto per lasciarsi alle spalle lae tornare a rappresentare un punto di riferimento per l’imprenditoria locale. E’ questo il punto di vista della Cna di Ascoli che, alla luce della proroga al 31 gennaio dellain deroga disposta dal Governo per tendere una mano alle imprese del fashion, sottolinea l’esigenza di un ulteriore intervento per aiutare chi crede e investe in una delle eccellenze imprenditoriali tradizionalmente espresse dal Piceno. "Chiediamo che laper le imprese fino a 15 dipendenti possa essere prorogata almeno fino al prossimo 30 giugno – precisano Doriana Marini, imprenditrice sambenedettese e presidente Cna FederMarche, e Irene Cicchiello, responsabile Cna FederAscoli –.