La fritturina perfetta di Natale: senza schizzi per una cucina sempre pulita!

Ah, volete mica far mancare unaai vostri ospiti?Certo che no! Però, ammettetelo, siete un po’ restie all’idea perché pensate allae agliovunque. In una giornata caotica come questa, il solo pensiero di dover ripulire tutto funziona come deterrente per rinunciaretroppe remore.Patatine, pesce, zeppoline, addio? Che peccato far mancare a chi amate uno dei manicaretti più amati, anche solo per stuzzicare ancora un po’, tra una chiacchiera e l’altra, perché si sa che in giornate come queste, anche se sazi, restare seduti a tavola a piluccare rappresenta un piaceretempo!Ma una soluzione c’è eccome! Potrete preparare la vostra frittura preferitaimbrattare il fornello (e il pavimento, le mensole, il muro!) con il nostro piccolo trucchetto segreto.