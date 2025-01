Sport.quotidiano.net - La Folgore riprende il ballo. Vittoria ad Arconate dopo lo stop

La pausa da vittorie dellaCaratese è durata solo una partita, il tempo di assorbire l’1-1 casalingo contro la Casatese Merate e la formazione di mister Carobbio è immediatamente tornata al successo nel turno infrasettimanale di ieri pomeriggio. Blitz adfirmato Ferrandino e Desenzano – battuto nel derby dalla Pro Palazzolo – che scende a +2, mentre scappa la capolista Ospitaletto corsara a Magenta. Tre punti non semplici quelli conquistati contro il fanalino di coda milanese che anche contro laconferma gli atavici problemi sotto porta acuiti dall’attenta difesa azzurra che cambia protagonisti ma non l’efficacia; concesso un turno di riposo a Bigolin che va in panchina, ma adesso c’è Oliveri di cui, sembra, Carobbio si fidi ciecamente. Pochissimi i pericoli corsi da Salvalaggio già nel primo tempo, più combattuto ed equilibrato rispetto al secondo, quando bisogna aspettare una ventina di minuti abbondanti per il primo pericolo col rasoterra di Sette controllato dall’estremo difensore brianzolo.