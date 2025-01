Ilrestodelcarlino.it - Indagini omicidio di Pierina, nuovi particolari emersi dai video di quella notte

Rimini, 16 gennaio 2025 – Lesull’diPaganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 nei garage di via del Ciclamino a Rimini, continuano a concentrarsi suidi sorveglianza, elemento chiave contro Louis Dassilva, il 35enne senegalese detenuto con l'accusa di. La trasmissione “Chi l’ha visto?” ha rivelatograzie all’elaborazione dei filmati effettuata da esperti. In particolare, un tecnico americano, noto per la sua esperienza negli effetti speciali della saga di Harry Potter, ha migliorato la qualità delle immagini riprese dalla telecamera della farmacia., Loris Bianchi e il nuovo interrogatorio: cosa ha detto Tuttavia, nonostante la maggiore nitidezza, l’identità della figura ripresa resta incerta. Un secondo, analizzato da un diverso esperto, ha sovrapposto immagini di Dassilva riprese in momenti distinti con quelle della sera del delitto.