Ilgiorno.it - Incidente sull’A26 a Vicolungo: morti due milanesi. Chiuso tratto dell’autostrada, lunghe code

(Novara), 16 gennaio 2025 – Due persone residenti in provincia di Milano hanno perso la vita questa mattina, giovedì 16 gennaio, lungo l’A26, all’altezza di(in provincia di Novara). L’è avvenuto intorno alle 8 di mattina. Le vittime sono due uomini, tra i 70 e gli 80 anni. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato all'ospedale Maggiore di Novara le altre due persone coinvolte nello scontro. La tragedia è avvenuta neldi connessione con l' autostrada Torino Milano, nel territorio del comune diin provincia di Novara, in direzione di Gravellona Toce. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione; ilautostradale è stato temporaneamenteper consentire i rilievi e il ripristino della transito in condizioni di sicurezza.