Gaza l’accordo è stabilito | la tregua scatta da domenica

La notizia è stata data alle ore 18 italiane dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump: “C’è”.Le pressioni americane su Hamas, sono state fortissime (impegno forte anche di Ankara), ma non sono mancate quelle dell’inviato di Trump, Steve Witkoff pure su Bibi. O adesso o ‘l’inferno’ minacciato dal presidente eletto americano poteva seriamente essere preso in considerazione, sia nella Striscia sia a Gerusalemme. Il cessate il fuoco aentrerà in vigore immediatamente, ha detto la Casa Bianca. Ma da Doha il primo ministro Mohammed Al Thani, confermando cheera stato raggiunto, ha annunciato che lainizierà. Il rilascio degli ostaggiAnche gli ostaggi dovrebbero iniziare a uscire dai tunnel dinello stesso giorno.Sui primi 33 rapiti che saranno rilasciati nella prima fase del, Israele ha messo un paletto ineludibile: devono essere tutti vivi, nessuna salma.