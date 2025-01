Fly Week volo e legalità | corsi pratici promossi dagli ex allievi della Nunziatella appassionati di aviazione

Leggi su Ildenaro.it

Da lunedì 20 gennaio ha ufficialmente inizio il progetto “Flylaboratorio culturale”, un’iniziativa promossa dal Gruppo, formato da exScuola Militareuniti dalla passione per il. Questo progetto, realizzato in collaborazione con la Scuola di“Galassia”, si propone di educare i giovani allaattraverso un percorso formativo innovativo.Destinato agli studenti del quarto anno delle scuole superiori, il programma “” si articolerà in attività laboratoriali che affronteranno il temain modo coinvolgente e pratico. Le lezioni saranno tenute da membri del Gruppo, esperti universitari, professionisti del settore e istruttoriScuola diGalassia 195.Al termine del percorso formativo, i partecipanti dovranno sostenere un test finale che permetterà la selezione di 235 ragazzi, i quali avranno l’opportunità di cimentarsi in esperienze dipratico nei mesi di aprile e maggio presso l’Aviosuperficie “La Selva” di Vitulazio, in provincia di Caserta.