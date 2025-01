Sport.quotidiano.net - Djokovic, ennesimo record: è il tennista con più partite giocate negli Slam nell'era Open

Melbourne, 15 gennaio 2025 – Non c'èche può sfuggire a Novak. Il serbo, ora numero 7 al mondo, non vuole ancora fermarsi e continua a scrivere pagine di storia del tennis. Con la partita giocata contro Jaime Faria (vinta con il risultato di 6-1, 6-7, 6-3, 6-2),è arrivato a 430nei tornei del Grande'era, stabilendo un nuovo. Prima dell'inizio dell'Australian, il serbo si trovava al secondo posto di questa speciale classifica alle spalle di Roger Federer, in cima a quota 429. Tra lunedì e oggi, però, Nole ha sconfitto nel Primo turno lo statunitense Basavareddy e poi nel Secondo turno Faria, superando il rivale svizzero anche in questa classifica. Al terzo posto con maggior apparizioni nei tornei del Grandesi trova Serena Williams, a quota 423, mentre in quarta posizione c'è l'altro dei “Big Three”, ovvero Rafael Nadal, con 358.